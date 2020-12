Maroc-Asie: examen des moyens de consolider les relations bilatérales dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement supérieur

lundi, 28 décembre, 2020 à 18:34

Rabat – Le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi et le ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha ont eu, lundi à Rabat, une réunion de travail avec des diplomates des pays asiatiques axée sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et multilatérales dans les domaines afférents au système de l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Il s’agit, selon un communiqué du ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des ambassadeurs et des chargés d’affaires représentant un certain nombre de pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), à savoir la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, le Sultanat de Brunei Darussalam, le Vietnam et les Philippines.