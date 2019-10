Le Maroc et le Bénin consolident leur coopération en matière de médiation institutionnelle

vendredi, 25 octobre, 2019 à 10:52

La filière du palmier dattier contribue aujourd’hui à hauteur de 60% dans la formation du revenu agricole au sein des oasis, et fournit 3,6 millions de journées de travail pour plus de 2 millions d’habitants, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts publié à l’occasion du Salon international des dattes 2019 à Erfoud (SIDATTES).