Le Maroc célèbre vendredi la journée mondiale contre l’Hépatite

vendredi, 28 juillet, 2023 à 18:12

Rabat – A l’instar de la communauté internationale, le Maroc célèbre vendredi la journée mondiale contre l’hépatite placée sous le thème “Une vie, un foie”.

Selon un communiqué du ministère de la Santé et la Protection civile, cette célébration s’inscrit dans le cadre du Plan Stratégique National (PSN) de Lutte contre les Hépatites Virales (HV) 2022-2026, qui vise à mettre le Maroc sur la voie de l’élimination de l’HV en tant que problème de santé publique, à l’horizon 2030, conformément aux objectifs du développement durable.

L’Hépatite Virale est l’inflammation du foie survenant après une contamination par les virus de l’hépatite dont les plus fréquents sont de type A, B et C, fait savoir le ministère, soulignant qu’elle constitue la cause la plus fréquente de la cirrhose, du cancer du foie et peut être mortelle.

En effet, le virus de l’hépatite A (VHA) se transmet par ingestion d’eau ou d’aliments contaminés ou par contact direct avec une personne infectée, explique la même source qui ajoute que par contre les virus de l’hépatite B et C, se transmettent eux le plus souvent de la mère à l’enfant lors de la naissance et de l’accouchement, par contact avec le sang ou autres liquides biologiques lors de relations sexuelles avec un partenaire infecté, via des injections à risque ou lors d’une exposition à des instruments tranchants ou piquants.

A noter que l’enquête nationale de séroprévalence des HV, menée en 2019, a révélé qu’en population générale, la séroprévalence de l’Hépatite Virale de type C 0,5%, tandis que celle de l’HVA, I’HVB et est respectivement de 88%, 0,7%.

Il convient de souligner que la lutte à l’échelle nationale se fait par le ministère dans le cadre d’un Programme National de Lutte contre les Hépatites Virales (PNLHV) dont les principales composantes de prévention reposent sur la vaccination contre l’HVB introduite depuis 1999 dans le Programme National d’Immunisation (PNI), et notamment pour le nouveau-né dans les premières 24 heures, la sécurité transfusionnelle par le dépistage systématique de l’hépatite sur tous les dons de sang, outre l’utilisation systématique du matériel d’injection à usage unique.

Par ailleurs, le département de la Santé et de la Protection Sociale a lancé la première campagne de dépistage du virus de l’hépatite C du 28 juillet au 28 décembre 2022. Cette campagne a permis de réaliser plus de 124 532 tests rapides de dépistage de l’hépatite C auprès des populations cibles. Au niveau national, 541 cas confirmés positifs ont été pris en charge dans le cadre de cette campagne.