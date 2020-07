Le Maroc et le Chili entretiennent des relations “distinguées, qui ne font que s’améliorer” (M. El Otmani)

mercredi, 22 juillet, 2020 à 19:24

Le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration et l’Ambassade de la république fédérale d’Allemagne à Rabat ont signé, mercredi à Rabat, trois accords portant sur une enveloppe globale de 701,3 millions d’euros (M€), mise à la disposition du Maroc sous forme de prêts et de dons.