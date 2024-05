Maroc-Chine: Examen de la coopération en matière de gestion du système pénitentiaire et de réinsertion

jeudi, 16 mai, 2024 à 23:28

Rabat – La coopération en matière de gestion du système pénitentiaire et de réinsertion a été au centre d’entretiens, jeudi à Rabat, entre le Secrétaire général de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), Younes Jabrane, et le vice-ministre chinois de la Justice, Zhao Changhuan.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de l’action sociale et culturelle au sein de la DGAPR, Moulay Idriss Agoulmame, a souligné que l’objectif de la visite de la délégation chinoise est le partage et l’échange des bonnes pratiques en matière de conditions de détention des prisonniers, ajoutant qu’elle constitue également une occasion pour la délégation chinoise de s’informer de la gestion carcérale assurée par la DGAPR ainsi que les actions de réhabilitation et de réinsertion.

Lors de son séjour au Maroc, la délégation chinoise se rendra à la prison locale de Tamesna pour prendre connaissance des progrès réalisés en matière de gestion sécuritaire mais aussi alimentaire et sanitaire des détenus et leur préparation à la réinsertion.

Cette visite de terrain s’inscrit dans le cadre de la dynamique de coopération internationale de la DGAPR pour faire connaître sa stratégie visant la promotion des conditions d’incarcération et la réhabilitation des détenus et, par ricochet, l’amélioration du niveau de la gestion carcérale.

Lors de ces entretiens, les deux parties ont abordé plusieurs sujets d’intérêts communs, dont le système de gestion pénitentiaire et les systèmes de commutation de peine pour les détenus.

Les deux responsables ont également évoqué les principales pratiques en matière d’éducation et de réhabilitation dans les établissements pénitentiaires, ainsi que les efforts fournis dans les domaines de la prévention et la lutte contre la récidive.

Les mesures de sécurité, les modes de gestion et les travaux effectués dans les prisons ont été également au menu de ces entretiens, outre les expériences en matière de prévention des évasions et des agressions au sein des pénitenciers.

Conduite par le vice-ministre chinois de la Justice, la délégation chinoise est composée de hauts responsables au sein du ministère chinois de la Justice, notamment le chef du bureau de l’administration pénitentiaire, la directrice générale du bureau de l’administration correctionnelle communautaire, le directeur général-adjoint du centre d’information et la directrice-adjointe du bureau de la coopération internationale.