Le Maroc est constamment aux côtés du peuple palestinien (diplomate palestinien)

jeudi, 31 mai, 2018 à 20:11

Amman – Le Royaume du Maroc se tient constamment aux côtés du peuple palestinien aussi bien sur les plans humanitaire et social que politique, a affirmé, jeudi, l’adjoint de l’ambassadeur de l’Etat de Palestine en Jordanie, Bassam el Hajjaoui.

SM le Roi Mohammed VI a présidé, mardi à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, la cérémonie d’envoi du contingent médical chargé du déploiement d’un hôpital de campagne médico-chirurgical à Gaza et d’une aide humanitaire de 113 tonnes de produits alimentaires au profit des populations gazaouites.

Au nom de l’Etat de Palestine, gouvernement et peuple, le diplomate palestinien a exprimé sa gratitude et son estime à l’endroit de la personne de SM le Roi Mohammed VI, au peuple et au gouvernement marocains pour cette initiative humanitaire louable au profit du peuple palestinien, surtout en ces circonstances difficiles qu’il traverse au cours du mois sacré de Ramadan.

La solidarité du Maroc avec le peuple palestinien n’est désormais guère chose nouvelle pour SM le Roi et le peuple marocain, dans la mesure où, a-t-il fait savoir, le Royaume a constamment été et le demeure toujours aux côtés du peuple palestinien dans sa lutte contre l’occupation.

“Cette initiative est susceptible d’alléger les souffrances et la tragédie auxquels fait face notre peuple, suite aux violations des forces d’occupation, au blocus, à la destruction et aux arrestations arbitraires qui lui sont imposés”, a relevé le diplomate palestinien, dans une déclaration à la MAP.

Pour sa part, le secrétaire général de l’Organisation caritative Hachémite jordanienne, Aymane al Moflih, a loué l’initiative humanitaire de SM le Roi, affirmant que le Souverain ne cesse, de tout-temps, de prendre des mesures destinées à alléger et palier la situation tragique que vit le peuple palestinien, dans le cadre d’une solidarité agissante et pérenne avec ce dernier.

Dans le cadre du soutien ordonné par SM le Roi Mohammed VI au profit de la population de Gaza, la Fondation Mohammed V pour la solidarité se mobilise afin d’acheminer une aide humanitaire de produits alimentaires (farine, sucre, pâtes, riz, lentilles, pois chiche, fèves sèches, huile, dattes et lait en poudre). Le départ du premier avion acheminant cette aide a eu lieu, mardi, à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.