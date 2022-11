Le Maroc dispose de tous les outils et compétences pour entrer dans la nouvelle ère de la réduction des risques en santé (M. Mezzour)

vendredi, 18 novembre, 2022 à 21:48

Marrakech – Le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, dispose aujourd’hui de tous les outils et de toutes les compétences pour entrer de plain pied dans la nouvelle ère de réduction des risques en santé, a affirmé, vendredi à Marrakech, le ministre de l’Industrie et du Commerce et du Commerce, Ryad Mezzour.

M. Mezzour, qui présidait une table ronde dédiée à la thématique de la digitalisation de la médecine dans le cadre de la Première Conférence africaine sur les risques en santé, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a indiqué que cette rencontre a permis de constater que “non seulement nos avons des opportunités extrêmement importantes à saisir, mais aussi que notre continent regorge d’experts qui sont à la pointe de la technologie”.