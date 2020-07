Maroc-Djibouti : des relations solides et multiformes

mercredi, 22 juillet, 2020 à 13:58

Par Samir BENHATTA

Djibouti – Le Maroc et Djibouti, deux pays frères liés par des relations fondées sur une solidarité active et une coopération constructive, déploient des efforts soutenus pour la consolidation de leur partenariat bilatéral au service des intérêts des deux peuples.

Les deux pays affichent une grande ambition d’approfondir leurs relations de coopération et d’amitié en vue de renforcer le dynamisme et le partenariat global et multiforme qui caractérisent les relations liant les deux pays amis.

Cette volonté commune se confirme de plus en plus au moment où le Royaume intensifie ses efforts pour hisser la coopération avec les pays africains à un niveau supérieur, afin d’activer la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à accompagner le processus de développement durable en Afrique à travers, notamment, l’échange des expériences et la promotion des partenariats gagnant-gagnant.

Le domaine de l’énergie est l’un des exemples frappants de la coopération fructueuse liant Rabat et Djibouti, compte tenu des capacités énormes disponibles de part et d’autre et de la position géographique stratégique des deux pays.

“Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est devenu en l’espace de dix ans un champion incontesté des énergies vertes en Afrique et une référence mondiale dans ce domaine”, a écrit récemment le principal quotidien djiboutien “La Nation”.

Djibouti est considéré comme un “candidat naturel” pour bénéficier de l’expérience marocaine dans ce domaine en raison des relations “historiques et distinguées” entre Rabat et Djibouti, a souligné la publication.

Décembre dernier, les deux pays avaient signé un accord-cadre de partenariat destiné à renforcer la coopération entre les acteurs économiques marocains et djiboutiens dans les domaines de l’énergie, des minéraux et de la géologie. Cet accord a ouvert de nouveaux horizons pour la coopération bilatérale.

Pour le ministre djiboutien de l’Énergie en charge des ressources naturelles, Younes Ali Gedi, Djibouti aspire à renforcer cette coopération bilatérale et à bénéficier de l’expérience marocaine dans le domaine de l’énergie et des minéraux afin d’accélérer le développement des énergies renouvelables à Djibouti.

Dans une déclaration à la presse, il a exprimé la volonté de Djibouti de suivre les traces du “Maroc, grand pays frère, avancé dans les domaines de l’énergie et des minéraux” et le développement de projets tels que ceux développés par le Royaume.

Un autre volet de la coopération bilatérale est celui de l’enseignement supérieur. Le partenariat entre les deux pays dans ce domaine clé a permis à de nombreux étudiants djiboutiens de poursuivre leurs études de troisième cycle dans les universités et instituts marocains.

Ces jeunes étudiants, dont certains ont été interrogés par la MAP, disent apprécier la généreuse hospitalité du Royaume qu’ils considèrent comme “leur deuxième pays”, saluant vivement la qualité et les conditions de l’enseignement au Maroc.

Il existe de nombreux aspects d’une coopération efficace entre les deux pays dans de nombreux domaines, tandis que le Maroc enregistre une présence forte et croissante en Afrique de l’Est, et à Djibouti en particulier.

Sur le plan politique, le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, qualifie de “constructive” et “multidimensionnelle” la coopération entre les deux pays.

Juin dernier, lors de la cérémonie de réception de l’aide médicale marocaine envoyée à Djibouti sur Très hautes Instructions royales pour soutenir le pays dans sa lutte contre la Covid-19, le chef de la diplomatie djiboutienne avait mis en évidence le caractère solide et permanent des relations maroco-djiboutiennes.

“Au nom du gouvernement de Djibouti, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain frère pour ce don de fournitures médicales et d’équipements destiné au peuple de Djibouti”, avait déclaré le responsable djiboutien au terme de la cérémonie de réception.

L’un des moments forts du partenariat Maroc-Djibouti a été l’ouverture, en février dernier, d’un consulat général de la République de Djibouti à Dakhla.

Lors de la cérémonie d’inauguration, l’ambassadeur de la République de Djibouti, M. Ibrahim Bileh Doualeh, avait affirmé que l’ouverture d’un consulat général de Djibouti au Sahara marocain souligne encore une fois l’attachement de Djibouti au respect de l’intégrité territoriale du Maroc.

“Cette action politique entre dans la droite ligne de la volonté de Djibouti d’affirmer l’intégrité territoriale du Royaume frère du Maroc”, ajoute le diplomate djiboutien.

Le Maroc et Djibouti ne cessent d’attester de leur volonté commune de poursuivre la dynamique et le partenariat tous azimuts dont jouissent leurs relations bilatérales multiformes.