Maroc : Fortes averses orageuses du vendredi au dimanche

vendredi, 20 mars, 2020 à 12:24

Rabat – De fortes averses orageuses par endroits de niveau orange sont attendues de ce vendredi au dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ces fortes averses orageuses concernent ce vendredi de 14h à 24h les provinces d’Al Haouz, Azilal, Béni Mellal et Khénifra et du samedi à 18h jusqu’au dimanche à 12h, les provinces d’Ouezzane, Chefchaouen, Taounate et Larache, précise la DMN dans un bulletin spécial.

Par ailleurs, les provinces de Taounate, Moulay Yakoub, Fès, Sefrou, Taza, El Hajeb, Sidi Kacem, Ifrane, Khemisset et Driouech, connaîtront des averses modérées l’après-midi et la nuit du vendredi, ajoute le bulletin.

En outre, des rafales de vent assez fortes intéresseront l’après-midi du samedi les plaines atlantiques au nord d’El Jadida, fait savoir la même source.