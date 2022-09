Le Maroc et l’Espagne, un modèle de coexistence, de métissage culturel et de bon voisinage (M. Zapatero)

vendredi, 2 septembre, 2022 à 20:52

Le Maroc et l’Espagne constituent un modèle de coexistence, de métissage culturel et civilisationnel et de bon voisinage, qui doit régir les relations internationales dans la conjoncture actuelle, a souligné, vendredi à l’Ecole normale supérieure (ENS) de Martil, l’ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero.