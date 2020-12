Maroc: L’Innovation Week IWA 2020, 1er événement didactique au monde pour les inventeurs

dimanche, 20 décembre, 2020 à 0:15

Rabat – L’Innovation Week IWA 2020, une compétition organisée par l’acteur de l’écosystème de l’innovation au Maroc OFEED, termine l’édition 2020 avec la participation de 50 pays et régions et se classe premier événement didactique au monde pour les inventeurs.

Ainsi, l’association marocaine OFEED vient de dévoiler, samedi, les résultats de la quinzième et dernière semaine de l’Innovation Week IWA 2020, indiquent les organisateurs de cet événement dans un communiqué, notant “qu’au total, les résultats ont été dévoilé pour 23 pays et régions rien que cette semaine, faisant augmenter le nombre de participants à 50 pays et régions”.