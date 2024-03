Maroc-Mali: Examen des perspectives de coopération en matière de protection sociale

lundi, 4 mars, 2024 à 9:36

Rabat – La ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Awatef Hayar, s’est entretenue, dimanche à Rabat, avec la ministre malienne de la Santé et du développement social, Assa Badiallo Touré, des perspectives de développement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la protection sociale.

Cette entrevue a été l’occasion de mettre en exergue les efforts soutenus déployés par le Maroc pour consolider les piliers de l’Etat social, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé Mme Hayar dans une déclaration à la presse.

Elle a, dans ce sens, rappelé les chantiers majeurs lancés dans le Royaume, notamment la généralisation de la couverture médicale globale et le registre social unifié, dans le cadre d’approches privilégiant la convergence et l’efficacité des interventions.

Mme Hayar s’est attardée, par ailleurs, sur les différents programmes lancés par le ministère au titre du programme gouvernemental actuel dans la perspective de promouvoir le bien-être familial et protéger les droits des filles et des femmes, citant notamment le programme “Jissr familial”, qui consiste en des centres sociaux répartis dans tout le Royaume dans le but de sensibiliser les familles dès leur constitution.

De son côté, la ministre malienne a salué, dans une déclaration similaire, le développement que connaît le Maroc dans de nombreux domaines, notant que le Royaume constitue un modèle à suivre en matière de promotion du développement social et d’amélioration des conditions des femmes.

Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue et de partager les expériences et les différents services rendus aux citoyens dans les deux pays dans le domaine social, a fait savoir Mme Touré, ajoutant que cette visite constitue également une opportunité de prendre connaissance des avancées significatives réalisées dans le Royaume en matière d’autonomisation économique des femmes et de consécration des principes d’égalité.