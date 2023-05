Le Maroc met en avant à Genève son action en faveur de la santé des migrants et des réfugiés

vendredi, 26 mai, 2023 à 16:38

Genève – Le Maroc a présenté, vendredi à Genève, un aperçu de ses programmes et politiques publiques visant à améliorer la santé des migrants et des réfugiés, dans le cadre de son approche humanitaire et multisectorielle de la question migratoire.