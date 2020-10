Le Maroc, un modèle dans le domaine de l’électrification et l’approvisionnement en eau potable

samedi, 17 octobre, 2020 à 15:08

Marrakech – Le Maroc représente un modèle réussi aux niveaux mondial et africain dans le domaine de l’électrification et l’approvisionnement en eau potable, a souligné samedi à Marrakech le ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, M. Aziz Rebbah.