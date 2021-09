Le Maroc, un modèle pionnier en matière de vaccination aux niveaux continental et régional (spécialiste)

samedi, 4 septembre, 2021 à 16:14

Rabat – Le Maroc est un modèle pionnier en matière de vaccination aux niveaux continental et régional, a indiqué le pneumo allergologue, Jamaleddine El Bouzidi.

M. El Bouzidi, qui était l’invité vendredi de la Radio d’information marocaine “RIM RADIO”, a relevé que le Maroc s’est adjugé 50% des vaccins distribués sur l’ensemble du continent africain, ce qui lui a conféré une place dans le club des vingt pays pionniers en matière de vaccination contre le coronavirus, notant que le Royaume a toujours lutté avec succès contre les vagues de l’épidémie grâce aux “décisions courageuses et audacieuses de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et la conjugaison des efforts des citoyens et des autorités sanitaires et sécuritaires”.