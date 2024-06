Maroc-Pérou: Vers le renforcement de la coopération judicaire

lundi, 10 juin, 2024 à 19:16

Rabat – Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le Pouvoir judiciaire de la République du Pérou, ont conclu, lundi à Rabat, un mémorandum d’entente (MoU), fixant le cadre général de coopération et de coordination entre les deux parties.

Signé par le Premier président de la Cour de Cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui et le président du Pouvoir judiciaire au Pérou, Javier Arévalo Vela, ce MoU vise à échanger les expériences et les expertises entre les deux pouvoirs judiciaires dans les domaines d’intérêt commun et à renforcer les capacités des juges des deux pays dans divers domaines.

Ce mémorandum porte sur la mise en œuvre des engagements et des missions mutuelles entre les deux parties dans les domaines relevant de leur compétence et le renforcement des mécanismes de gestion et de coordination, ainsi que la consolidation de la coopération bilatérale à travers le partage d’expériences sur les questions judiciaires, via l’organisation de conférences, de journées d’études, de colloques et de forums bilatéraux et multilatéraux.

Le document prévoit également le soutien mutuel et le développement de procédures et de stratégies de coordination pour lutter contre la criminalité transfrontalière, la cybercriminalité et les délits commis contre les personnes vulnérables, outre les procédures électroniques, les tribunaux spécialisés, l’organisation de visites mutuelles et de sessions de formation de haut niveau dans le domaine judiciaire ainsi que le renforcement de la coopération technique dans le domaine administratif et financier.

Dans une déclaration à la presse, M. Arévalo Vela a souligné que sa visite au Maroc vise à renforcer les relations entre les deux pays dans le domaine judiciaire, exprimant la volonté de son pays de consolider davantage les liens de coopération avec le Royaume, “un pays ami du Pérou, avec lequel il entretient des relations très positives”.

De son côté, Mohamed Nasser, membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a relevé que ce MoU permettra de renforcer les compétences des juges des deux pays et de partager les bonnes pratiques, notamment dans les domaines d’intérêt commun.