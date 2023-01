Le Maroc prend part à la Semaine Verte Internationale de Berlin

vendredi, 20 janvier, 2023 à 14:58

Rabat – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a pris part jeudi à l’ouverture officielle de la 87ème édition de la Semaine Verte Internationale de Berlin qui se tient du 20 au 29 janvier 2023, au côté du ministre allemand de l’Agriculture et de l’Alimentation et de nombreux ministres chargés de l’agriculture participant à ce salon.