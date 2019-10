Le Maroc réitère à Bakou son soutien total aux droits légitimes du peuple palestinien

mercredi, 23 octobre, 2019 à 22:49

Bakou- Le Maroc réitère son soutien total aux droits légitimes du peuple palestinien, a affirmé mercredi à Bakou en Azerbaïdjan l’Ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’Organisation des Nations unies, M. Omar Hilale, qui a présidé la délégation marocaine à la réunion ministérielle préparatoire du 18è sommet du Mouvement des pays non alignés.

Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, réitère son soutien total au peuple palestinien frère dans la défense de sa cause juste et le recouvrement de son droit légitime pour l’établissement d’un Etat indépendant, avec Al Qods-Est comme capitale, conformément aux Résolutions onusiennes y afférentes et à l’initiative de paix arabe et la solution des deux Etats reconnue par la communauté internationale, a souligné le diplomate lors de cette réunion.

Le Maroc, poursuit M. Hilale, réitère son rejet de toutes les mesures et les décisions unilatérales visant à changer le statut juridique, historique, le cachet spirituel et la situation démographique d’Al Qods-Est, relevant la nécessite de préserver la ville sainte d’Al Qods en tant que patrimoine de l’humanité, lieu de rencontre et de coexistence des trois religions monothéistes et symbole de paix et de tolérance.