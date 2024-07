Maroc-Sahel: Focus à Dakhla sur le renforcement de la coopération en matière de protection des données à caractère personnel

mardi, 23 juillet, 2024 à 21:51

Dakhla – Le renforcement de la coopération dans le domaine de la protection des données à caractère personnel entre le Maroc et les pays du Sahel, a été au centre d’une réunion, tenue mardi à Dakhla.

Initiée par la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), cette première réunion de deux jours, ayant rassemblé les Autorités de protection des données à caractère personnel de la région du Sahel, vise à mettre en place un cadre favorable à l’échange d’expériences en matière de protection des données à caractère personnel entre les pays du Sahel.

Cette initiative est de nature à permettre à ces pays de partager les connaissances et les bonnes pratiques de la Commission, renforçant ainsi la coopération régionale pour garantir une meilleure protection des données dans les pays du Sahel.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, a indiqué que la tenue de cette première réunion Maroc-Sahel à Dakhla a une symbolique géopolitique, après le lancement par SM le Roi Mohammed VI de l’Initiative Atlantique, visant à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique.

“Nous œuvrons pour trouver des “frameworks” en commun et avoir les mêmes réflexes, dans un contexte où les enjeux liés à la vie privée et à la sécurité des données sont de plus en plus importants”, a souligné M. Seghrouchni, notant que la CNDP est très impliquée dans le suivi de la protection des données à caractère personnel dans les autres pays.

Il a également fait savoir que cette réunion sera suivie par une autre qui se tiendra en septembre prochain à Casablanca, l’objectif étant de réunir l’Afrique atlantique et l’Amérique atlantique, ainsi que certains pays d’Europe.

Pour sa part, le président de l’Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP) du Mali, Mamoudou Samassekou, a relevé que cette réunion permet aux pays du Sahel de discuter et d’examiner les problématiques communes en matière de protection des données à caractère personnel.

Cette initiative à saluer permet également d’envisager l’avenir et de veiller à ce qu’elle soit pérennisée et formalisée, dans le but d’atteindre les objectifs relatifs à la protection des données et de la vie privée, a poursuivi Mme Samassekou.

De son côté, la présidente de la Commission de l’informatique et des libertés (CIL) du Burkina Faso, Halgulèta Nassa Trawina, a indiqué que cette réunion offre une plateforme d’échange d’expériences et d’expertises entre les responsables chargés de la protection des données à caractère personnel des pays du Sahel et leurs homologues au Maroc.

“Les pays du Sahel n’ont pas les mêmes réalités, en particulier dans un contexte d’insécurité et de terrorisme qui a pris le devant de la scène dans ces différents pays”, a fait remarquer Mme Nassa Trawina, ajoutant que cette initiative se veut une occasion pour échanger les idées et assurer la protection des personnes à l’égard du traitement de leur données à caractère personnel.

Lors de cette réunion, différents “frameworks” ont été discutés permettant l’authentification des identités présentées par la DGSN ou la protection de l’enfance avec la plateforme “Koun3alabal”.

Cette réunion à laquelle a pris part un représentant de l’Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique (ANSICE) du Tchad, a été l’occasion de définir une série de résolutions et de convenir de la mise en place d’une convention opérationnelle entre ces Autorités.