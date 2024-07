Maroc-Sahel : première réunion à Dakhla des Autorités de protection des données à caractère personnel

mardi, 23 juillet, 2024 à 19:55

Dakhla – La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) accueille, les 23 et 24 juillet à Dakhla, les autorités de protection des données à caractère personnel de la région du Sahel.

Ont été invitées à cette réunion l’Autorité de protection des données personnelles (APDP) du Mali, la Commission de l’informatique et des libertés (CIL) du Burkina Faso, la Haute autorité de protection des données à caractère personnel (HAPDP) du Niger et l’Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique (ANSICE) du Tchad, fait savoir un communiqué de la CNDP.

Cette première réunion Maroc-Sahel vise à mettre en place un cadre favorable à l’échange d’expériences variées en matière de protection des données à caractère personnel entre les pays du Sahel, note la même source, ajoutant que cette initiative permettra de partager les connaissances et les bonnes pratiques de la Commission, renforçant ainsi la coopération régionale pour garantir une meilleure protection des données dans les pays du Sahel.

Différents frameworks ont été discutés permettant l’authentification des identités présentées par la DGSN ou la protection de l’enfance avec la plateforme “Koun3alabal”, précise la CNDP.

Cette réunion permet de définir un ensemble de résolutions et de convenir de la mise en place d’une convention opérationnelle entre ces autorités, conclut le communiqué.