Le Maroc est le “seul partenaire fiable” qui peut faire avancer le partenariat avec l’UE dans la région (analyste politique)

vendredi, 3 mars, 2023 à 11:32

Marrakech – Dynamique, persévérante et pleine d’affection pour le Maroc, ses traditions, son histoire et sa culture mosaïque, riche et enrichissante, Amal Mellakh incarne en elle-même, l’exemple de cette jeunesse qui tout en épousant la modernité, demeure si attachée à ses racines et combien même, vouée à la préservation et à la promotion du patrimoine matériel et immatériel du Royaume.