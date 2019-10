Le Maroc souligne à Bakou l’importance du respect des principes fondateurs du Mouvement des non-alignés

mercredi, 23 octobre, 2019 à 22:46

Bakou- Le Maroc souligne la pertinence et l’importance du respect des principes fondateurs du Mouvement des pays non-alignés, a affirmé mercredi à Bakou en Azerbaïdjan, l’Ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’Organisation des Nations unies, M. Omar Hilale, qui a présidé la délégation marocaine à la réunion ministérielle préparatoire du 18ème Sommet du Mouvement des non-alignés.

“Le choix du respect des principes de la Conférence de Bandung pour apporter une réponse concertée et appropriée aux défis du monde contemporain comme thème de cette réunion revêt une grande importance et constitue une occasion de souligner l’adhésion du mouvement aux principes établis depuis sa création”, a souligné le diplomate marocain.

Ces principes, poursuit-il, sont le respect de l’indépendance nationale, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats, l’opposition à l’ingérence dans les affaires intérieures des pays, le rejet de la menace, de l’emploi de la force et de la ségrégation raciale, le renforcement du rôle des Nations unies et la restructuration de l’économie et du système financier mondial.

Il a également indiqué que toute au long de son histoire, le Mouvement des non-alignés a joué un rôle pionnier et central dans la consolidation de la paix et de la sécurité internationale en optant pour la mise en oeuvre des principes de la Conférence historique de Bandung, soulignant que “l’importance dévolue par notre Mouvement à ces principes nous incite à réaliser le rôle qu’ils jouent dans l’institution de relations internationales plus justes et équitables et à la promotion d’une coopération commune afin de relever les défis du monde actuel”.

Estimant que la position de démarcation du Mouvement, loin des polarisations et de leurs options divergentes, lui a donné l’occasion de prendre des décisions en toute liberté notamment celles liées aux effets de la mondialisation et de la transformation de l’ordre mondial, M. Hilale a relevé la nécessité pour le Mouvement d’accompagner cette dynamique de transformations accélérées, marquées par l’émergence de nouveaux acteurs cherchant à influencer la politique mondiale.

Le diplomate a, en outre, mis l’accent sur la nécessité pour le Mouvement de s’adapter aux différents défis imposés par ces phénomènes et aux obligations de prise de parti afin de répondre au mieux aux développements internationaux et de consolider sa force de proposition loin des positions de forme et des discours d’intention.

“Même si nous pouvons certifier que les principes du Mouvement ne sont pas obsolètes, grâce notamment à la perspicacité et à la sagesse des Pères fondateurs du Mouvement, il est nécessaire aujourd’hui de renouveler le pacte envers ces principes en vue de leur mise en œuvre”, a souligné M. Hilale.

Le diplomate marocain a saisi cette occasion pour saluer toutes les initiatives et les efforts visant à insuffler une nouvelle dynamique à l’action du Mouvement, en tant que force de proposition constructive et mécanisme équilibré d’action multilatérale, en ce sens qu’aucune avancée ne peut être réalisée sans l’engagement de tous les membres du Mouvement au respect des principes et des objectifs fixés afin de lutter contre les changements et les fluctuations qui caractérisent les relations internationales.