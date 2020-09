Maroc-Tunisie: lancement de deux programmes de recherche-développement dotés de 20 MDH

mercredi, 30 septembre, 2020 à 15:09

Rabat – Deux programmes de recherche-développement dotés d’un budget de 20 millions de dirhams ont été lancés par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.