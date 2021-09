Maroc-USA: Inauguration à Salé d’une unité mobile sanitaire d’isolement à pression négative

mercredi, 8 septembre, 2021 à 21:28

Salé – Une unité mobile sanitaire d’isolement à pression négative d’une capacité de 30 lits, reçue à titre de don des Etats-Unis d’Amérique, a été inaugurée, mercredi à Salé.

Ce don, d’une valeur de 1,5 million de dollars, qui traduit les excellentes relations liant le Maroc aux Etats-Unis, permettra au Royaume de renforcer son dispositif de riposte à la pandémie de la Covid-19 et d’être également déployé en cas d’urgence de santé publique.

S’exprimant à cette occasion, le chef du bureau de sécurité et de coopération à l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc, le Lieutenant Colonel Teremura Shamel, a souligné que ce don intervient dans le cadre de la coopération et du partenariat de très longue date unissant les deux pays.

Cette unité mobile peut être utilisée partout où le besoin médical s’impose, a-t-il précisé, ajoutant qu’elle est équipée d’un système d’isolement à pression négative qui garantit une purification interne de l’air pour les patients, ainsi qu’un environnement médical sain.

“L’hôpital mobile est un système autonome, doté de générateurs d’air, de lits, de lumières, de douches, de salles de bains et d’une tente administrative”, a-t-il dit, espérant que cette unité va permettre au ministère de la santé d’améliorer les services et les soins médicaux nécessaires aux patients de la Covid-19 pendant cette pandémie.

M. Shamel a fait savoir que cette unité pourra également fournir des prestations médicales de base pour toute urgence sanitaire dans le futur.

Pour sa part, le directeur de la planification et des ressources financières au ministère de la santé, M. Abdelouahab Belmadani, a exprimé ses vifs remerciements à l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc pour son appui et son soutien, soulignant que cette donation incarne les relations bilatérales séculaires et la coopération fructueuse liant les deux pays amis.

Cette structure permettra de prendre en charge les malades de la Covid-19 ou les autres patients souffrant d’une autre maladie transmissible, a-t-il expliqué, notant qu’elle leur offrira également toutes les conditions adéquates et favorables pour leur rétablissement.

De son côté, le chef de la Division des Maladies Transmissibles au ministère de la santé, Abdelkrim Meziane Belfkih, a indiqué que cette unité mobile d’isolement à pression négative vient s’ajouter à d’autres unités de ce genre, ajoutant que le ministère a assuré sa mise en place ainsi que la formation du personnel qui en sera chargé.

Cette unité mobile d’une grande valeur ajoutée aidera le Royaume à prendre en charge les malades nécessitant une hospitalisation en isolement à pression négative, a-t-il dit.

Les services de santé militaires et civils, qui accompagneront cette unité mobile d’isolement à pression négative, ont bénéficié d’une formation sur son déploiement et son fonctionnement.