Maroc/UE: signature d’un accord de don de 1,5 MMDH en appui à l’éducation et la formation

lundi, 27 avril, 2020 à 23:29

Rabat, 27/04/2020 (MAP) – Un accord de don de l’Union européenne (UE) de 1,5 milliard de dirhams (MMDH) a été signé, lundi, en appui aux efforts du Maroc dans la gestion de la crise liée au Covid-19, notamment en termes d’accès à l’enseignement à distance pour les populations en âge scolaire.

L’accord a été paraphé par l’ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Claudia Wiedey, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration publique, Mohamed Benchaâboun, le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, et le directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme, Mahmoud Abdessamih, indique un communiqué de la délégation de l’UE au Maroc.