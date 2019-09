Marrakech : 166.878 bénéficiaires de l’Initiative Royale “Un million de cartables” au titre de l’actuelle année scolaire

mardi, 17 septembre, 2019 à 21:47

Marrakech- Le nombre des bénéficiaires de l’Initiative Royale “Un million de Cartables” au niveau de la préfecture de Marrakech a atteint, au titre de l’année scolaire 2019-2020, un total de 166.878 élèves, dont 79.653 filles, contre 161.326 lors de l’année scolaire écoulée.

Cette opération, dont le coup d’envoi a été donné, mardi à l’école primaire Chabbi, par le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a connu une amélioration de 3 pc par rapport à l’année scolaire précédente en ce qui concerne le nombre des bénéficiaires.

Elle a ainsi concerné 143.895 élèves de l’enseignement primaire (74.515 en milieu urbain et 69.380 en milieu rural) et 22.983 étudiants de l’enseignement secondaire collégial.

Lors d’une cérémonie, qui s’est déroulée en présence notamment du directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Marrakech-Safi, des représentants des autorités locales, des chefs de services extérieurs, de cadres pédagogiques et éducatifs et de plusieurs autres personnalités, il a été procédé à la distribution de cartables et de fournitures scolaires au profit de certains bénéficiaires.

A cette occasion, des explications exhaustives ont été également fournies au wali de la région et à la délégation l’accompagnant sur les mesures prises pour assurer la réussite de la rentrée scolaire 2019-2020 au niveau de la préfecture de Marrakech et de la région de Marrakech-Safi.

Ainsi, selon des données statistiques de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de la région Marrakech-Safi, sur le total des 166.878 bénéficiaires de cette Initiative Royale, 92.363 élèves sont issus du monde rural et 74.515 du milieu urbain.

Cette action, destinée à promouvoir et à encourager la scolarisation et à venir en aide aux enfants issus de milieux défavorisés, a nécessité une enveloppe budgétaire de l’ordre de 17.880.427,00 DH, et ciblé quelque 251 établissements au titre de la rentrée scolaire actuelle, souligne-t-on de même source.

Sur les 251 établissements bénéficiaires, quelque 226 concernent le cycle primaire et les 25 autres relèvent de l’enseignement secondaire collégial.

Pour les établissements de l’enseignement primaire, 140 se situent en milieu urbain alors que 86 sont en milieu rural, a fait savoir la même source, ajoutant que les 25 établissements concernant le cycle secondaire collégial se situent en milieu rural.

L’Initiative Royale “Un million de cartables”, qui vise à lutter contre la déperdition scolaire, garantir l’égalité des chances et à apporter un soutien aux familles démunies, bénéficie cette année à plus de 4.463.000 élèves et mobilise des investissements de l’ordre de 484 millions de dirhams à l’échelle nationale.

Lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2008 et reconduite chaque année, cette Initiative profite aux élèves de l’enseignement primaire et collégial, avec une priorité accordée au monde rural (63%).