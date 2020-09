Marrakech : 42 programmes culturels organisés à distance en août dernier

lundi, 14 septembre, 2020 à 21:11

Les éléments de la sûreté publique du district provincial de sûreté de Nador sont parvenus, lundi, à interpeller un individu âgé de 22 ans aux antécédents judiciaires, soupçonné d’implication dans une affaire de possession et trafic de drogue et psychotropes et de menace à l’aide d’une arme blanche.