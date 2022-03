Marrakech : La 4è édition des TMM rend un incandescent hommage à des Marocains de la diaspora

dimanche, 20 mars, 2022 à 14:15

Marrakech – Un incandescent hommage a été rendu, samedi soir à Marrakech, à un aréopage de Marocains du Monde qui se sont illustrés, avec brio, dans divers domaines d’activité, et ce lors d’une soirée de Gala organisée dans le cadre des Trophées Marocains du Monde (TMM), qui a soufflé cette année sa 4è bougie.

Initié par “Bled Magazine” (BM), Magazine d’ici et d’ailleurs et la Fondation Trophées Marocains du Monde, cet événement éclectique et riche en couleurs, se propose de mettre en avant les parcours exceptionnels des Marocains établis à l’étranger et qui se sont forgé une place de choix dans leurs pays d’accueil respectifs, en réussissant à occuper des postes de responsabilité ou encore, à réaliser des succès reluisants dans leur vie professionnelle, tout en ayant en commun cette possibilité de fournir l’exemple d’une meilleure intégration sociale et de servir ainsi, de véritables ambassadeurs du Maroc à travers les quatre coins du Globe.

Dans le cadre de cette nouvelle édition, post-Covid-19, il a été procédé à la sélection de 18 nominés parmi les membres de la Communauté Marocaine établie à l’Etranger, à raison de trois candidats dans chacune des six catégories à savoir : “Art et Culture”, “Sport”, “Entreprise”, “Politique”, “Société Civile” et “Recherche Scientifique”.

Il s’agit de candidats en lice pour les Trophées Marocains du Monde (TMM) issus de France, de Belgique, des Pays- Bas, d’Allemagne, d’Espagne, des USA, d’Israël et du Royaume-Uni.

Quant au Jury de cette nouvelle édition, il a été présidé par M. Driss El Yazami, président du Conseil du la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME), et est composé de M. Monsef Benkirane, virologue et président du comité scientifique 2 de l’Agence nationale de Recherche sur le Sida (ANRS), Mme Souad Talsi, acteur associatif et fondatrice de l’association Al Hasanya à Londres, Mme Amale Daoud, Rédactrice en chef de BM Magazine, et Mohamed Metalsi, ex-directeur des actions culturelles de l’Institut du Monde Arabe à Paris.

L’un des moments forts de cette nouvelle édition a été le vibrant hommage rendu au grand chercheur Moncef Slaoui pour son apport planétaire à la découverte du vaccin contre le coronavirus.

De même, l’assistance a été conviée à apprécier un florilège de chansons interprétées par Neta Elkayam qui a pris part à cette cérémonie, le temps de représenter, comme il se doit, l’héritage de la musique judéo-marocaine. Une occasion aussi pour TMM de rendre hommage à ce pan important de l’histoire culturelle du Maroc.

Par ailleurs, dans la catégorie “Art et Culture”, le Trophée a été remporté par Sidi Larbi Cherkaoui, tandis que dans la catégorie “Entreprise”, le Jury a attribué le Trophée à M. Jalil Benabdellah.

Pour ce qui est de la catégorie “Politique”, le Trophée a été décerné à Mounir Satouri, alors que M. Mohamed El Bachiri a été primé dans la catégorie “Société Civile” en recevant le Trophée de cette catégorie des mains de M. Khalil Hachimi Idrissi, Directeur Général de la MAP.

Quant au Trophée dans la catégorie “Recherche Scientifique”, il est revenu à Mme Samira Fafi, alors que dans la catégorie “Sport”, la distinction est revenue à Amira Tahiri.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, M. Moncef Slaoui, s’est dit heureux et impressionné de recevoir ce trophée, faisant savoir que l’idée des TMM est fort remarquable, et que cet événement est de nature à rassembler et à faciliter la rencontre entre les Marocains du Monde, ceux qui ont utilisé leur diversité et leur différence pour réussir.

“La diversité et le moteur du progrès et de l’évolution. Je pense que récompenser les personnes et reconnaitre leur différence tout en leur permettant de rester en contact avec leurs racines et leurs origines, est une chose formidable”, a-t-il dit, mettant en avant la contribution, de différentes manières et selon leurs domaines d’activités, des MRE au développement socio-économique du Royaume.

De son côté, M. Amine Saad, fondateur de TMM et directeur de publication de “Bled Magazine” s’est félicité de l’organisation de cette nouvelle édition après deux ans de rupture à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, relevant que l’objectif est de rendre hommage aux Marocains du Monde en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique.

“Il s’agit de les honorer ici dans leur pays d’origine, le Maroc”, a-t-il dit, faisant savoir que la finalité est donc de mettre la lumière sur des profils méconnus ou peu connus et aussi de mettre sur pied un réseau des MRE de manière à faciliter les échanges entre eux et à établir et consolider les liens avec le pays d’origine.

Pour sa part, la chanteuse Neta Elkayam, a fait part de sa grande joie d’être présente à cet événement, se disant très fière et très honorée d’être au Maroc, pays si cher à son coeur.

“J’aime le Maroc, ce pays formidable qui nous a toujours accueilli et nous permet de garder le contact avec nos racines et nos origines”, a-t-elle dit.

Par la même occasion, elle a fait part de sa profonde reconnaissance à l’ensemble des artistes marocains qui l’ont inspiré tout au long de son parcours artistique, à l’instar de Zahra El Fassiya, Salim El Hellali, Sami Al Maghribi, Raymond El Bidaouia et autres.

A noter qu’une conférence-débat autour du thème “Marocains du Monde entre intégration et discrimination” a été organisée auparavant dans le cadre de cette édition, occasion pour plusieurs Marocains du Monde, ayant réussi leurs vies professionnelles à l’étranger, de pouvoir débattre de leurs expériences.

Mettant en relief la contribution remarquable des membres de la communauté marocaine établis à l’étranger dans leurs pays d’accueil et leurs parcours exceptionnels menant à des postes d’influence en politique, en économie et finances, en société et dans la formation scientifique et universitaire…, les intervenants ont passé en revue les discriminations ou obstacles, auxquels font face les citoyens d’origine marocaine au cours de leur parcours, particulièrement de leur vie professionnelle.

L’événement “Trophées Marocains du Monde” est né de la volonté de mettre en avant des Marocains du Monde aux parcours exceptionnels qui représentent de véritables modèles de réussite aussi bien au sein des pays d’accueil que pour le Maroc, pays de leur origine.