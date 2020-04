Marrakech : 6 infractions enregistrées en matière des prix et de la qualité des produits alimentaires

mercredi, 29 avril, 2020 à 17:31

Marrakech – Les commissions de contrôle relevant de la Division des Affaires Economiques et de la Coordination de la Wilaya de la Région de Marrakech-Safi, ont enregistré, depuis le début du mois de Ramadan, six infractions en matière des prix et de la qualité des produits alimentaires, au niveau de la préfecture de Marrakech.

Les cinq commissions chargées du contrôle au niveau de ladite préfecture ont intensifié leurs opérations afin de veiller au suivi de l’état d’approvisionnement et au contrôle des prix des produits de première nécessité sur les marchés locaux, pour éviter toute hausse ou monopole en raison de la conjoncture que traverse le Maroc à cause de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans ce sillage, le chef de la Division des Affaires économiques et de la Coordination de la wilaya, Maâti Alga, a fait savoir que les six infractions relevées par les commissions mixtes concernent l’augmentation injustifiée et le non-affichage des prix, soulignant que les procédures juridiques nécessaires ont été engagées à l’encontre des contrevenants.

S’agissant de la qualité des produits alimentaires emmagasinés ou mis en vente, les commissions ont procédé à la saisie et à la destruction de 200 kg de dattes impropres à la consommation et non conformes aux normes en vigueur.

Après avoir rassuré les citoyens quant à l’abondance des denrées alimentaires de base sur le marché, M. Alga a indiqué que les commissions veillent, quotidiennement, au contrôle afin de sanctionner fermement toute infraction ou tentative de tirer profit de la conjoncture exceptionnelle actuelle en procédant au stockage illicite des produits.

Par ailleurs, les services de la wilaya ont également procédé à la réorganisation de certains marchés à l’échelle de la cité ocre, à travers le recasement et le replacement des commerçants dans des espaces vides pour éviter l’attroupement, respecter la distance de sécurité et, partant, préserver la santé des citoyens lors de leurs activités d’approvisionnement, a-t-il relevé.

M. Alga a, en outre, noté que lors de leurs opérations de suivi quotidien de la situation au niveau des marchés locaux à Marrakech, les commissions de contrôle ont constaté in-situ l’engagement fort des commerçants qui ne ménagent aucun effort pour assurer l’approvisionnement des citoyens.

Le wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, avait donné des instructions fermes aux agents d’autorité afin de durcir et d’intensifier les opérations de contrôle au niveau des marchés locaux et des circuits de distribution pour faire face à toute éventuelle spéculation ou dysfonctionnement.