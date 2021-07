Marrakech : La 6è édition des JPO du CNEREE, les 13 et 14 juillet courant

jeudi, 8 juillet, 2021 à 18:19

Marrakech – Le Centre National d’Etudes et de Recherche sur l’Eau et l’Energie (CNEREE) relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech organisera les 13 et 14 juillet courant, la 6è édition de ses Journées Portes Ouvertes (JPO2021) autour du thème “Quel Apport de la Recherche Scientifique dans le Nouveau Modèle de Développement”.