Marrakech accueille la 20è édition du Forum International de l’Etudiant

vendredi, 23 février, 2024 à 16:34

Marrakech – Le Forum International de l’Etudiant a fait escale, vendredi à Marrakech, pour sa 20è édition, avec la participation de plusieurs universités et grandes écoles et instituts de l’enseignement et de la formation, tant publics que privés.