Marrakech appelée à développer le système de tri des déchets et la collecte sélective (visioconférence)

mercredi, 24 juin, 2020 à 0:00

Marrakech-La ville de Marrakech est appelée à passer au système de tri des déchets et la collecte sélective, après la réussite du projet du Centre d’Enfouissement et de Valorisation (CEV) des déchets ménagers et assimilés, ont souligné les participants à une visioconférence interactive, initiée par le Conseil communal de la cité ocre.