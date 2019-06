Marrakech: Arrestation d’un multirécidiviste ayant exposé la vie d’éléments de la police à une menace sérieuse à l’aide d’une arme blanche

dimanche, 9 juin, 2019 à 9:08

Marrakech – Un commissaire de police, chef d’un arrondissement à Marrakech, a été contraint, samedi, de brandir son arme de service, sans l’utiliser, lors d’une intervention pour arrêter un multirécidiviste âgé de 23 ans, qui était sous l’emprise de la drogue et qui exposait la vie des éléments de la police à une menace grave et sérieuse à l’aide d’une arme blanche, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le commissaire, accompagné d’éléments de l’arrondissement de police, s’était déplacé pour appréhender le prévenu et un de ses complices, un mineur âgé de 17 ans et ayant un antécédent de vol, pour leur implication présumée dans une opération de vol vendredi soir d’une moto et d’un portable appartenant à une victime, précise un communiqué de la DGSN.

D’après la même source, l’arme blanche utilisée dans cette tentative d’agression a été saisie, alors qu’une enquête judiciaire a été ouverte à l’encontre des mis en cause sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer l’ensemble des faits criminels reprochés à ces deux individus.