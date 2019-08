Marrakech: arrestation d’un quinquagénaire soupçonné d’usurpation de fonction régie par la loi et d’escroquerie

mercredi, 7 août, 2019 à 22:35

Rabat- Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont arrêté, mercredi, une personne âgée de 58 ans pour son implication présumée dans une affaire d’usurpation de fonction régie par la loi, de vol et d’escroquerie.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect a usurpé la fonction de psychiatre en ouvrant un faux cabinet au quartier M’hamid à Marrakech, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que le prévenu, qui ne dispose d’aucun niveau d’enseignement ou de diplôme académique, a également conçu des cachets portant sa fausse fonction aux fins d’escroquerie et de fraude.

Il a été procédé à l’arrestation du mis en cause après avoir soupçonné ses actes frauduleux et épuisé toutes les procédures de coordination avec les services médicaux et les autorités territoriales compétentes, explique la même source, précisant que le présumé a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet général compétent afin de dévoiler tous les actes criminels qu’il aurait commis.