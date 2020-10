Marrakech: Cérémonie de clôture du projet de déploiement du système de gestion des compteurs à prépaiement

samedi, 17 octobre, 2020 à 15:04

Marrakech – Une rencontre marquant la clôture du projet de déploiement au niveau de toutes les entités régionales de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) d’un nouveau système de gestion commercial des compteurs à prépaiement a eu lieu samedi, à Marrakech, en présence du ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, M. Aziz Rebbah, et du directeur général de l’ONEE, M. Abderrahim El Hafidi.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité des services de l’Office, a consisté en la mise en place d’une nouvelle solution basée sur un progiciel intégré de renommée internationale interfacé, en temps réel, avec une nouvelle génération de compteurs à prépaiement standard et interopérable.

L’objectif de ce système consiste à renforcer la qualité des services dans des régions rurales enclavées et dispersées, et ce a travers la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités, notamment la recharge au niveau de n’importe quel point de vente à travers tout le pays.

Ce système offre aussi la possibilité pour le client d’effectuer, à tout moment, une recharge sans disposer nécessairement d’une carte de recharge, pour les compteurs nouvelle génération et le maintien de la consommation en Kwh du client en cas de perte du code de recharge, ainsi que l’élargissement du réseau externe de proximité constitué de points de recharge et de vente d’énergie pour les clients aux compteurs à prépaiement.

Il est à rappeler que des actions de communication ciblées ont été réalisées tout au long du déploiement du projet auprès des autorités locales, des clients concernés et des partenaires de l’Office (gestionnaires des Points de Vente Externes et Installateurs).