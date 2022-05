Marrakech : Le circuit éco-touristique, un levier essentiel pour la promotion de l’activité touristique

mardi, 3 mai, 2022 à 14:34

Marrakech – Fleuron du tourisme national, Marrakech demeure l’une des destinations touristiques mondiales les plus prisées à la faveur de ses potentialités et ses atouts attractifs, dont le circuit éco-touristique regroupant plusieurs jardins et parcs qui font la splendeur de cette cité millénaire et renforcent son rayonnement à l’international.