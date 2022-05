Marrakech : La CNDP scelle un partenariat avec l’Autorité béninoise de Protection des Données à caractère Personnel

vendredi, 13 mai, 2022 à 13:15

Marrakech – La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) a procédé, vendredi à Marrakech, à la signature d’une convention de partenariat avec l’Autorité béninoise de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) pour le déploiement du programme “DATA-TIKA” au niveau international.

Signée par le président de la CNDP, M. Omar Seghrouchni, et le président de l’Autorité béninoise de Protection des Données à caractère Personnel (APDP), M. Yvon Detchenou, en marge de l’Assemblée générale (AG) du Réseau africain des autorités de protection des données personnelles (NADPA-RAPDP), cette convention de type “DATA-TIKA-DJIDIDE”(“DJIDIDE” veut dire “confiance” en langue locale), vise à asseoir le cadre de coopération en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée entre le Maroc et ce pays de l’Afrique de l’Ouest.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’info en continu de la MAP, M. Detchenou a relevé que la signature de cette convention intervient après de longs mois de discussion entre les deux parties, faisant savoir que “ce partenariat permettra aux deux autorités de protection des données personnelles de travailler en commun pour améliorer la protection des données personnelles de nos concitoyens au Bénin et au Maroc”.

Dans ce contexte, il a rappelé que le Maroc et le Bénin entretiennent d’excellentes relations politiques et économiques, traduites par l’implantation de sociétés marocaines au Bénin, ce qui implique un grand échange et transfert des données personnelles.

“La CNDP et l’APDP ont convenu d’une meilleure harmonisation de la protection des données à caractère personnel”, a-t-il relevé, ajoutant que cette convention “constitue le prélude à une longue coopération entre les deux parties”.

“Nous allons recevoir bientôt la CNDP au Bénin pour procéder au lancement de ces programmes, notamment sur les aspects liés à l’identité numérique”, a-t-il insisté.

Dans une déclaration similaire, M. Seghrouchni a tenu à rappeler que la CNDP a lancé en juillet 2020, les programmes “DATA-TIKA”, et a procédé à la signature de conventions de partenariat avec de grandes institutions nationales, des universités, des ministères ainsi que de grands groupes.

La Commission a aussi signé des conventions avec des autorités sœurs en Afrique de protection des données à caractère personnel issues du Sénégal, du Burkina Faso, du Tchad et du Niger pour la mise en place de procédures de gestion des données cumulées avec d’autres pays africains, ce qui va nous permettre d’avoir une vision panafricaine de la question de protection des données personnelles.

Dans ce cadre, M. Seghrouchni a rappelé que la CNDP a signé, jeudi, une convention avec l’Institut mexicain pour la transparence, l’accès à l’information et la protection des données personnelles (INAI), la première du genre à être signée à l’extérieur du continent africain.

Pour rappel, la CNDP avait mis en place et lancé en juillet 2020 des programmes intitulés “DATA-TIKA” dans le but de protéger le citoyen au sein de l’écosystème numérique.

Ces programmes se déclinent en trois formules, à savoir DATA-TIKA Entreprises, DATA-TIKA Institutions Publiques et DATA-TIKA Associations et ONG, destinés aux secteurs privé et public ainsi qu’à la société civile.