Marrakech : Le CNEREE organise la 6ème Édition de la Semaine de l’eau et de l’énergie

mardi, 23 mars, 2021 à 15:02

Marrakech – Le Centre National d’Etudes et de Recherche sur l’Eau et l’Energie (CNEREE) relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech organise les 24 et 25 mars courant, la 6ème Édition de la Semaine de l’Eau & l’Energie autour du thème “la valorisation de l’eau et l’énergie à travers l’application des solutions durables”.