Marrakech : Conférence à distance sur la planification stratégique et la gestion des risques d’urgence

mercredi, 27 mai, 2020 à 22:56

Marrakech – La planification stratégique et la gestion des risques d’urgence, en tant que l’un des mécanismes de détection et de maîtrise des risques imprévus à moyen et long termes, a été au centre d’une conférence à distance animée, mardi soir, par un parterre de professeurs de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (UCAM).

Initiée par le laboratoire des recherches juridiques et d’analyse des politiques et la licence professionnelle en gestion publique et développement territorial, en partenariat avec la fondation Hanns Seidel, cette conférence a été l’occasion pour les participants de débattre de la planification stratégique et de son importance dans la prise de décisions publiques.

Les intervenants ont ainsi discuté de la relation dialectique entre la planification stratégique et la dimension temporelle, appelant les décideurs publics à s’inspirer du modèle de gestion adopté dans le secteur privé et des meilleures pratiques internationales en la matière.

A cette occasion, le doyen par intérim de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech, Zakaria Khalil, a indiqué que la planification stratégique et la gestion des risques d’urgence s’imposent plus que jamais, à la lumière des catastrophes et des crises.

M. Khalil a ajouté que la pandémie du nouveau coronavirus, par exemple, a bousculé toutes les constantes et principes reconnus en matière de gestion et de management, ainsi que tous les aspects de la vie publique, économique et sociale en général, de même qu’elle a imposé un changement total dans le processus d’élaboration des politiques publiques.

Dans ce cadre, il a souligné que la pandémie du Covid-19 a donné lieu à l’émergence d’un nouveau genre de consommateurs ayant des priorités différentes, puisque l’attention accordée à l’aspect sanitaire est devenue au centre de leurs tendances de consommation, ainsi que d’un investisseur avec un nouveau concept qui prendra en compte de telles pandémies dans la réalisation de ses investissements.