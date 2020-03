Marrakech : La Cour d’appel annonce une batterie de nouvelles mesures pour contenir la propagation du Covid-19

mercredi, 25 mars, 2020 à 14:22

Marrakech – La Cour d’appel de Marrakech a annoncé, dans le cadre de son adhésion aux efforts visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), une batterie de nouvelles mesures pour assurer la communication avec les citoyens et les justiciables au niveau des différentes juridictions relevant de la circonscription judiciaire de la cité ocre.

Ces mesures, qui visent à prévenir la propagation du Covid-19 et à préserver la santé et la sécurité de tous les citoyens et intervenants dans le domaine de la justice, sont en phase avec les consignes de précaution et de prévention urgentes et les directives décrétées par le gouvernement.

Dans ce cadre, la Cour d’appel a établi des canaux de communication à distance pour le dépôt des plaintes et doléances, l’accès aux informations dont les citoyens ont besoin sans avoir à se déplacer aux sièges des tribunaux, l’orientation et l’obtention de renseignements et la réponse à certaines questions urgentes.

Les numéros de téléphone et de fax ainsi que les courriers électroniques destinés à cet effet sont les suivants :.

-Cour d’appel de Marrakech :

Téléphone : 06.66.02.85.29

Fax : 05.24.44.73.09

Email : camarrakech@gmail.com

-Tribunal de première instance de Marrakech :

Téléphone : 05.24.38.58.17/ 05.24.40.06.07

Email : tpimarrakechsg@justice.gov.ma

-Tribunal de première instance d’Imintanout :

Téléphone : 05.24.45.22.10/ 06.89.49.67.58/ 06.60.56.20.18

Email : Tpiimintanout@gmail.com

-Tribunal de première instance d’El Kelâa des Sraghna :

Téléphone : 05.24.41.20.66

-Tribunal de première instance de Benguérir :

Téléphone : 05.24.31.71.84/ 05.24.23.83.82

Email : tpibengrir@gmail.com

-Centre du juge résident à Amezmiz :

Téléphone : 05.24.45.40.49

-Centre du juge résident à Aït Ourir :

Téléphone : 05.24.48.06.93