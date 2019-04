Marrakech: Démantèlement d’une bande criminelle spécialisée dans le vol qualifié

mercredi, 3 avril, 2019 à 14:29

Marrakech- Les éléments du 12è arrondissement relevant de la préfecture de la police de Marrakech ont réussi à démanteler, en début de semaine, une bande criminelle spécialisée dans le vol qualifié, dont un membre faisait l’objet d’un avis de recherche au niveau national.

Cette opération est intervenue après l’arrestation, en fin de semaine dernière, d’un jeune à la vingtaine, ayant des antécédents judiciaires et qui a quitté la prison récemment, pour vol et tentative d’enlèvement d’une mineure, suite à l’examen approfondi des plaintes reçues par l’arrondissement concernant le vol sous la menace de l’arme blanche avec coups et blessures, qui a révélé la conformité de la description rapportée dans les plaintes des victimes, dont une mineure qu’il a tentée d’enlever, avec celle de l’individu arrêté, a précisé une source sécuritaire.

L’enquête s’est poursuivie pour l’identification et l’arrestation d’éventuels complices du prévenu, ce qui a permis aux services de la police judiciaire de la préfecture de Marrakech d’arrêter, lundi, quatre individus soupçonnés d’être des complices du mis en cause appréhendé pour constitution d’une bande criminelle, d’être impliqués dans des vols qualifiés et de détenir des objets issus de ces actes, bien qu’ils soient au courant de leur origine, a fait savoir la même source.

Et de relever que parmi les quatre personnes interpellées figure un individu recherché pour vol qualifié, enlèvement d’une mineure et tentative de viol.

Les mis en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés après la confirmation de leur identité par leurs victimes et la présentation des preuves à charge retenues contre eux, a ajouté la même source, soulignant que les prévenus ont été placés en garde à vue, en attendant d’être déférés devant la justice, alors qu’une cinquième personne sera présentée en état de liberté pour possession d’un téléphone portable volé.