Marrakech : Distribution de 50.000 quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs

vendredi, 10 avril, 2020 à 15:23

Marrakech – Quelque 50.000 quintaux d’orge subventionnée seront distribués aux éleveurs issus des zones affectées par le déficit pluviométrique au niveau de la préfecture de Marrakech.

Dans une première phase, 50.000 quintaux sont consacrés aux éleveurs des communes rurales relevant de la préfecture de Marrakech et ce, dans le cadre du programme spécifique d’appui à l’alimentation du cheptel au titre de la campagne agricole 2019-2020, lancé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, a expliqué à la MAP, le directeur provincial de l’agriculture, Moulay Abdellah El Mandili.

Près de 35.000 éleveurs issus des différentes communes rurales de la préfecture de Marrakech bénéficieront de cette opération de distribution d’orge subventionnée au niveau du centre relai, situé à la commune de Loudaya, a-t-il précisé.

Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts avait annoncé la mise en place d’un programme de sauvegarde ciblé, qui consiste en la distribution de 2,5 millions de quintaux d’orge subventionnée pour le prochain trimestre, au profit des éleveurs des zones affectées par le déficit pluviométrique. L’orge sera mise à la disposition des éleveurs pour un prix fixe de deux dirhams le kilogramme, tandis que l’Etat prendra en charge la différence avec le prix du marché. Le programme comprend également la prise en charge du transport depuis les centres de vente de l’orge aux chefs-lieux des communes enclavées et d’accès difficile dans les provinces concernées.

Ainsi, en application de la circulaire conjointe du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts ainsi que du ministère de l’Intérieur, des comités régionaux et locaux, composés des autorités et des représentants des services décentralisés du Département de l’Agriculture et de la Chambre régionale d’Agriculture, ont été mis sur pied pour garantir la mise en œuvre et le suivi de l’exécution de cette opération.