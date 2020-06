Marrakech : Distribution de cahiers de soutien pédagogique à plus de 29.000 élèves en milieu rural

mercredi, 10 juin, 2020 à 21:27

Marrakech- La Direction provinciale de l’éducation nationale à Marrakech a annoncé, mercredi, avoir distribué des cahiers de soutien scolaire à 29.917 élèves dans des établissements scolaires en milieu rural au niveau de la préfecture de Marrakech.

Ces élèves sont répartis sur 43 établissements relevant de sept communes rurales à l’échelle de la préfecture de Marrakech, indique la Direction provinciale, précisant que ces cahiers concernent les matières des langues arabe et française et des mathématiques.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l’éducation nationale à Marrakech, Mohamed Belkorchi, a noté que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts visant la promotion de l’équité et de l’égalité des chances pour tous les élèves, en offrant des supports pédagogiques à ceux qui éprouvent des difficultés en matière de suivi des cours à distance, dans l’objectif de consolider les acquis et leur apprentissage.

Et de relever que le choix des établissements scolaires concernés a été effectué sur la base des critères du déficit et de l’emplacement dans une zone éloignée, soulignant que l’opération de distribution a été réalisée à 100% au niveau des différents établissements ciblés.

L’opération se veut un facteur important et une plateforme pour le soutien des apprentissages et le renforcement de l’auto-apprentissage chez les élèves, a expliqué le responsable, tout en se félicitant des efforts déployés par les différents intervenants afin d’assurer le succès de cette initiative.

Parallèlement à cette opération, une équipe pédagogique relevant de la Direction provinciale a élaboré un guide intitulé “Mon guide d’utilisation de mon cahier des activités de soutien”, qui est sous forme de dépliants d’orientation garantissant une exploitation optimale de ces cahiers.

L’opération de distribution a été menée en étroite coordination avec les autorités locales, avec la contribution des associations des parents et tuteurs des élèves au niveau des établissements concernés, et la mobilisation des directions pédagogiques pour l’acheminement de ces cahiers aux élèves dans le respect strict des mesures sanitaires de précaution préconisées.

Ces cahiers de soutien ont été élaborés par le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en coopération avec l’Association marocaine des éditeurs en vue de parachever le processus de l’enseignement à distance, lancé sur les chaînes TV nationales, et la mise en place des classes virtuelles et des plateformes numériques, autant de mesures préventives pour préserver la santé des étudiants et du personnel administratif et pédagogique, en plein combat contre le Covid-19.