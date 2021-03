Marrakech : Une école primaire rebaptisée au nom de feu Mohamed El Ouafa

dimanche, 28 mars, 2021 à 18:39

Marrakech – Une école publique relevant de la direction provinciale de l’Education nationale à Marrakech a été rebaptisée, récemment, au nom de feu Mohamed El Ouafa, homme politique et ancien ministre, décédé récemment.

Ainsi, le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, a effectué une visite à l’école primaire “Al Jabal Al Akhdar” dans la cité ocre, où il a été procédé au dévoilement des plaques commémorative et celle portant la nouvelle appellation de l’établissement scolaire, en présence du secrétaire général du département de l’Education nationale au ministère, du directeur de l’Académie régionale de l’Education et de la Formation, du directeur provincial de l’Education nationale et de membres de la famille du défunt.

L’initiative de rebaptiser un établissement scolaire au nom de feu Mohamed El Ouafa se veut un signe de reconnaissance des efforts consentis par le regretté et de son patriotisme sincère dans l’accomplissement des nombreuses missions dont il s’est acquitté aussi bien à l’intérieur du Royaume qu’à l’étranger.

Cet événement a aussi offert l’occasion au ministre et à la délégation l’accompagnant de prendre connaissance des structures, des espaces ainsi que des compétences pédagogiques dont regorge cette école publique, à travers les activités et les pratiques professionnelles menées par les clubs de la lecture et des ressources numériques, de la tolérance et de la coexistence ainsi que celui écologique et sanitaire.

M. Azmazi a également visité le pavillon de l’enseignement général ainsi qu’une classe du préscolaire et les salles des ressources de l’éducation inclusive, et suivi des explications sur la production d’un kit pilote qui peut être utilisé dans l’enseignement préscolaire et la formation des éducatrices, dans le cadre d’un partenariat et d’une coopération entre l’AREF et l’Ecole nationale supérieure de Marrakech.

Le ministre et la délégation l’accompagnant ont, en outre, assisté à une pièce de théâtre pour faire connaître le code de la circulation dans le cadre d’un atelier sur la sécurité routière, et à l’interprétation d’un morceau de musique célébrant la tolérance et la coexistence.