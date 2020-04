Marrakech: Enquête judiciaire sur la vidéo montrant un étranger se disant victime de violences de la part d’individus l’accusant de transmettre le coronavirus

lundi, 6 avril, 2020 à 19:24

Rabat – La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé, lundi, que la vidéo montrant un étranger qui se disait victime de violences de la part d’individus qui l’accusent de transmettre le coronavirus, a fait l’objet d’une enquête judiciaire sous la supervisions du parquet compétent.

Dans un communiqué, la DGSN indique avoir pris connaissance de l’enregistrement vidéo relayé sur les réseaux sociaux, ajoutant que la vidéo était accompagnée d’un enregistrement vocal d’un citoyen marocain, demandant justice suite à ce qu’il a qualifié de violences verbales et physiques à l’égard du ressortissant étranger susmentionné.

Afin d’éclairer l’opinion publique, la DGSN affirme que la vidéo publiée a fait l’objet d’une enquête judiciaire menée, le 30 mars dernier, par le quatrième arrondissement, district de la Sûreté de Guéliz à Marrakech, sous la supervision du parquet général près le tribunal de première instance, souligne le communiqué sans la moindre atteinte à la confidentialité des enquêtes judiciaires.

L’arrondissement en charge de l’affaire a entendu le citoyen marocain, auteur de l’enregistrement vocal et propriétaire d’un riad où résidait le ressortissant étranger, et ce après qu’ils aient, tous les deux, déposé une plainte contre un pharmacien et son frère, résidant près du riad, pour violences sous prétexte que le ressortissant étranger pouvait propager l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

L’officier de la police judiciaire exerçant à l’arrondissement de Sûreté territorialement compétent a poursuivi ses enquêtes et investigations et a entendu le pharmacien et son frère, avant que les mesures procédurales ne soient renvoyées devant le parquet compétent, conformément aux dispositions juridiques en vigueur.