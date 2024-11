Marrakech: Exposition de photographies historiques sur la glorieuse Marche Verte

jeudi, 7 novembre, 2024 à 13:54

Marrakech – Une exposition de photographies historiques retraçant les étapes les plus marquantes de la glorieuse Marche Verte, a été inaugurée, mercredi à la Place Koutoubia à Marrakech, à l’occasion de la célébration du 49è anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Communication), cette exposition présente un ensemble de photographies relatant les étapes de cette épopée lumineuse dans les annales de la lutte nationale pour le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume.

Elle donne à voir également les différents aspects humanitaires et sociaux ayant marqué cet événement historique, qui a constitué un tournant crucial dans l’histoire du Maroc contemporain.

L’exposition, qui se poursuivra jusqu’au 08 novembre, souligne l’importance de la Marche Verte en tant que symbole de l’unité nationale et de la paix, et met en lumière les efforts inlassables déployés en faveur du développement et du progrès des provinces du Sud du Royaume.

L’organisation de cette exposition, qui commémore une grande épopée nationale, s’inscrit dans le cadre de la revitalisation de la mémoire et retrace l’annonce du lancement de la Marche Verte par Feu Sa Majesté Hassan II et les différentes étapes successives de cette épopée, a indiqué Mustafa Amadjar, directeur de la Communication et des relations publiques au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la communication).

Dans une déclaration à la MAP, M. Amadjar a ajouté que l’exposition, qui jette la lumière sur les réalisations accomplies dans les divers domaines au niveau des provinces du Sud, constitue une occasion pour mettre en exergue les grands chantiers ouverts dans cette partie du territoire national.

Cette manifestation offre ainsi au public l’occasion de prendre connaissance des différents programmes mis en oeuvre et des réalisations accomplies dans ces provinces, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a-t-il précisé.

Cette exposition connaît également la projection d’un documentaire qui met en lumière l’élan de développement que connaissent les provinces du Sud du Royaume.