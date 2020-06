Marrakech: Focus sur les mécanismes de relance post-confinement du secteur du transport touristique

lundi, 1 juin, 2020 à 20:58

Marrakech – Une réunion de travail a été tenue, lundi à Marrakech, entre le Conseil communal de Marrakech et les professionnels du secteur du transport touristique, avec comme objectif d’examiner les mécanismes à mettre en œuvre en vue d’atténuer les répercussions socio-économiques de la crise induite par la pandémie du Coronavirus (Covid-19) sur ce secteur.

Cette rencontre, qui s’insère dans le sillage de l’approche participative et de la politique d’écoute et d’interaction adoptées par la Commune de Marrakech, vise à mettre l’accent et à débattre de la situation actuelle du secteur du transport touristique, et à examiner et identifier les problèmes dont souffre le secteur, avec un focus sur les aspirations et attentes des professionnels.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette réunion, le Secrétaire générale de la Fédération Nationale du Transport Touristique (FNTT), Bamansour Mohamed, s’est félicité de la tenue de cette réunion, qui vise à s’enquérir de près des attentes des professionnels du secteur du transport touristique, qui a subi de plein fouet les répercussions de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

L’ensemble des participants ont souligné, à l’unisson, la nécessité de promouvoir le tourisme interne en tant qu’alternative, à même de permettre une relance soutenue et sûre du secteur dans la cité ocre, a-t-il précisé.

M. Bamansour a relevé que les professionnels ont appelé le conseil communal à fournir les équipements et matériels nécessaires à la stérilisation et la désinfection des véhicules de transport touristique et à former les conducteurs sur les mesures sanitaires pour une protection renforcée de la clientèle après le déconfinement.

Les professionnels ont également appelé à revoir les tarifs de visite des sites touristiques afin de les adapter aux exigences du tourisme interne et à réfléchir à relancer ce secteur en adoptant le transport touristique dans les colonies de vacances et dans les manifestations locales.

Il s’agit aussi de porter un appui direct à la catégorie des conducteurs journaliers non inscrits à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et à lutter contre le secteur informel.

Dans une déclaration similaire, le président du Conseil communal, Mohamed Larbi Belcaid, a indiqué que cette réunion a servi d’espace d’écoute, d’échange et de concertation avec les professionnels du secteur, exprimant la disposition du Conseil communal, à travers le Bureau communal d’hygiène (BCH), à adopter un protocole de désinfection et de stérilisation au profit de ce secteur, ainsi que la formation des chauffeurs sur la question de la sécurité sanitaire.

Le responsable local a relevé que le conseil est disposé à résoudre certains problèmes tels que l’augmentation des stations dédiées aux véhicules relevant de ce secteur.

Après avoir rappelé que les professionnels ont contribué à titre gracieux au transport du personnel soignant durant cette pandémie, M. Belcaid a souligné que les membres du conseil mèneront des plaidoiries aux niveaux du gouvernement et du Parlement afin de prolonger les délais de remboursement des crédits des entreprises opérant dans ce secteur et pour continuer à apporter des aides financières au profit des salariés du secteur au delà des trois mois prévus par le Comité de veille économique (CVE).

Cette réunion s’est déroulée dans le respect total des mesures préventives adoptées par les autorités compétentes, dont le port obligatoire de masque de protection et la distanciation sociale.

Pour rappel, le conseil communal de Marrakech avait organisé une réunion similaire avec les membres du Conseil régional du tourisme. Une troisième rencontre est prévue mercredi avec les promoteurs immobiliers de la Cité Ocre.