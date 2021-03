Marrakech : Grande affluence des résidents étrangers aux centres de vaccination anti-Covid-19

jeudi, 4 mars, 2021 à 16:52

Marrakech – Les résidents étrangers établis à Marrakech ont continué, jeudi, d’affluer aux différents centres de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place par le ministère de la Santé au niveau de la cité ocre.

Ainsi, ces résidents étrangers qui bénéficient gratuitement de la vaccination anti-Covid-19 au même titre que les citoyens marocains, sont venus volontairement, sur rendez-vous, se faire vacciner et ce, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination anti-coronavirus lancée par SM le Roi Mohammed VI.

Cette campagne avance dans d’excellentes conditions et ne cesse de ce fait, de susciter une grande satisfaction aussi bien des citoyens que des résidents étrangers au Maroc et ce, grâce à sa bonne organisation, sous l’encadrement minutieux des autorités préfectorales de Marrakech et sous la supervision de la Délégation provinciale de la Santé.

Au niveau de la station de vaccination mise en place au sein du Centre de santé urbain de Bab Doukkala (préfecture de Marrakech), à l’instar d’autres centres de vaccination, les bénéficiaires sont préalablement informés des rendez-vous, pour recevoir leurs doses de vaccin afin d’éviter les rassemblements et toute promiscuité et ce, en application stricte du protocole sanitaire mis en oeuvre par le ministère de la Santé.

A l’entrée du Centre de Bab Doukkala, des cadres administratifs sont chargés de collecter toutes les données concernant les bénéficiaires (données personnelles et état de santé entre autres), avant que ces derniers ne soient orientés vers l’espace de vaccination pour recevoir la première dose du vaccin.

Après la vaccination, les bénéficiaires sont placés sous contrôle médical dans une salle dédiée à cet effet, pendant une demi-heure, avant de rentrer chez-eux et ce, conformément aux consignes du ministère de la santé.

Approchée par la MAP, Mme Marion Fossorier, une résidente étrangère au Maroc depuis 30 ans, s’est dite impressionnée par la qualité de l’organisation de cette campagne de vaccination contre la Covid-19 qui se déroule dans d’excellentes conditions.

“En moins de 48 heures, je me suis inscrite via internet et j’ai obtenu un rendez-vous”, s’est réjouie cette enseignante de nationalité française, indiquant qu’une fois au centre, elle a été chaleureusement accueillie par le staff médical, qui a posé quelques questions sur son état de santé.

“L’opération de vaccination ne m’a pris que quelques minutes”, a-t-elle enchaïné, se félicitant de cette organisation qui n’a rien à envier à celle des pays de l’Europe.

Dans une déclaration similaire, Dr. Jamal El Baraâ, médecin au centre urbain Bab Doukkala, a indiqué que cette station de vaccination, qui est située dans une zone névralgique à Marrakech où, réside un grand nombre de ressortissants étrangers, dont notamment des Français, des Allemands et des Italiens, connaît chaque jour une affluence de cette catégorie de bénéficiaires de la vaccination.

Il a indiqué que les résidents étrangers rentrent chez eux tellement satisfaits de l’organisation stricte de cette campagne de vaccination et de la mobilisation de tous les intervenants à cette opération d’envergure, dont le personnel soignant, les cadres administratifs, les autorités locales et les forces de l’ordre.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens et résidents étrangers, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80% de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.