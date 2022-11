Marrakech : Inauguration de plusieurs projets à caractère socio-sportif à l’occasion de la fête de l’Indépendance

samedi, 19 novembre, 2022 à 12:10

Marrakech – Les autorités de la Wilaya de la région Marrakech-Safi ont procédé vendredi, à Marrakech, à l’inauguration de plusieurs projets à caractère socio-sportif à l’occasion de la célébration du 67è anniversaire de la Fête de l’Indépendance.

Ainsi, le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou a présidé la cérémonie d’inauguration d’un centre d’hémodialyse situé au quartier Kasbah.

Réalisée pour un coût global de 12,78 millions de DH (MDH), auquel l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a contribué à hauteur de 1,5 MDH, cette structure sanitaire gérée par la Fondation Amal, comprend notamment une salle dédiée aux séances d’hémodialyse, une pharmacie, deux bureaux et une salle de consultations, en plus de structures d’accueil et de repos des patients.

M. Karim Kassi-Lahlou, qui était accompagné notamment du président du conseil de la région, M. Samir Goudar et des élus locaux et régionaux, a par la même occasion, procédé à la remise des clés d’une ambulance aux responsables du centre en vue de renforcer les prestations prodiguées aux patients.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’info en continu de la MAP, le président de la Fondation Amal, M. Mustapha Faouzi, a souligné que le centre est doté d’un matériel et d’équipements modernes, dont 16 générateurs de dialyse, relevant que cette structure, qui vient s’ajouter à celles de Sidi Youssef Ben Ali, de Ouirgane (Province d’Al Haouz), centre d’Imintanout (province de Chichaoua), bénéficiera à 90 patients.

Au niveau du quartier Massira 1, M. Kassi-Lahlou, a procédé à l’inauguration d’une salle dédiée au judo dans le lycée secondaire qualifiant Zerktouni.

Dans une déclaration similaire, le directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi, Moulay Ahmed Karimi, a indiqué que ce projet vise à renforcer l’offre sportive au profit des élèves de la direction de Marrakech et des autres directions relevant de cette académie régionale, qui compte au total 11 salles similaires.

Cette structure sportive visant la promotion du sport en milieu scolaire, permettra d’élargir la base des pratiquants de ce sport et de découvrir des talents et des champions dans cette discipline sportive, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Kassi-Lahlou et la délégation l’accompagnant, a visité le centre “Ambassadeurs de l’autisme” situé au sein de l’école Errazi à Hay Mohammadi, qui offre des services adaptés à la situation de cette catégorie en vue d’assurer une intégration socioéducative optimale à ces enfants.

Réalisée par l’INDH, pour un coût global de 651.537 DH, cette structure sociale offre aux enfants autistes plusieurs services, dont une éducation spéciale, un soutien et un accompagnement psychologique, des séances d’orthophonie et un traitement psychomoteur.

Au niveau de Guéliz, M. Kassi-Lahlou s’est rendu à l’espace participatif “Lblassa” réalisé à l’initiative de MarocK’Jeunes Association dans le cadre d’un partenariat, dans l’objectif de répondre aux besoins des jeunes en espaces professionnels modernes dotés d’équipements sophistiqués.

Cet espace a été aménagé selon des critères et standards internationaux à même de créer les conditions de travail susceptibles de promouvoir le rendement professionnel et d’accroitre la productivité des bénéficiaires, en plus d’être un espace de rencontres des jeunes professionnels et de partage du savoir-faire et des expertises.