Marrakech : interpellation d’un individu soupçonné de vol et d’usurpation de fonction régie par la loi

jeudi, 22 octobre, 2020 à 23:28

Rabat- Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a interpellé, jeudi soir, un individu âgé de 32 ans, pour son implication présumée dans une affaire de vol, d’escroquerie et d’usurpation de fonction régie par la loi.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect a été appréhendé dans le quartier Mhamid à Marrakech, en flagrant délit d’usurpation de la fonction d’un officier de la police judiciaire chargé d’enquêter dans une affaire de vol d’un bazar, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que le mis en cause a tenté d’exposer la fille du propriétaire du commerce à l’extorsion et au vol.

Les recherches et investigations effectuées révèlent que le mis en cause a commis un crime de vol similaire en septembre dernier, en usurpant la fonction d’un policier et en mettant la main sur des bijoux avec motif de les soumettre à une expertise sur fond d’une présumée enquête pour possession de bijoux volés, souligne la DGSN, notant que la perquisition de son domicile a permis de saisir un pistolet en plastique qu’il utilisait pour induire ses victimes en erreur, en plus d’une importante somme d’argent, soupçonnée provenir de cette activité criminelle.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer tous les actes criminels qui lui sont reprochés, conclut le communiqué.